İsmail Çırakkoca'nın komşuları konuştu

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Beyefendi, İsmail Bey'in tek başına evi satmasının mümkün olmadığını dile getirip koyun, kedi kesildiğini söyledi. Muhtar azası beyefendi, İsmail Bey'in Gönül isimli kişiye paramı kaptırdım dediğini, İsmail Bey'in oğlunun bir gün annesinin yanına gidip biri ile evlendiğini duyduğunu, İsmail Bey'in ailesine şiddet uyguladığını duymadığını söyledi. İsmail Bey'in komşusu bir başka beyefendi, İsmail Bey'in kendileri ile konuşmamaya başladığını, falcının kimseyle konuşma dediğini, İsmail Bey'in parasının hepsini kadına kaptırdığını, Hürü Hanım'ın parayı verdiğini söylemesini istedi.