Kayınvalidenin hedefindeki gelin konuştu

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Mehmet Er ve eşi Ebru Er çağrılmaları üzerine İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gitti. Neden burada olduğumuzu bilmiyorum diyen Ebru Er çocuklarımızın sosyal hizmetlere verilmesini asla kabul etmiyoruz dedi. İl müdürü ile görüştüklerini kendilerine yardımcı olacaklarını söyleyen Er çifti işlemlerin başladığını söyledi. Kayınvalidesi için ise oyuncu olmak istediğini eşine bunu söylediğini sözlerine ekledi.