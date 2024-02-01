Kayıp aracın içindeki kişi bulundu

Araçtaki iki kişi, Müge Anlı onları buldu... Yalçın Ülger konuştu. Hasan Hüseyin Çelik şüpheli şekilde ortadan kaybolduktan sonra kameralara takılan aracın içindeki iki kişiden biriydi Yalçın Ülger. Hasan Hüseyin Bey'i tanımadığını, aracıyla olan ilgisi ise kuzeni tarafından geldiğini aracın satış problemi olduğunu kendisinin de halledilir dediğini keşke arandığında 'telefonu açmasaydım' dedi.