31 Ekim 2024, Perşembe 10:00
Kayıp bebeğin annesi ile ilgili iddialar
"Annesi yüzlerce telefon geleceği için yüzünü göstermiyor"
Gülden Hanım'ın Şenol'dan sonra dini nikahlı ilişki yaşadığı Ramazan Bey yayına bağlandı. Gülden'in 6 kocası olduğunu söyleyen Ramazan Bey, Şenol Bey'in yaşadığı mağduriyetin benzerini yaşadığını ama evladını bulduğunu belirtti. Ramazan Bey, Gülden'in hamile kaldığını, "karını bırakıp bana geleceksin yoksa diğer çocuğumu kaybettiğim gibi bu bebeği de kaybederim" dediğini anlattı.
Daha Fazla Göster ...