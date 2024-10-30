Kayıp Şengül'ün annesini tanıyan emekli polis memuru konuştu!

2004 yılında kaybolan 4 yaşındaki Şengül'ün dosyasıyla ilgilenen emekli polis memuru Sinan Öztorun, Müge Anlı'ya önemli açıklamalarda bulundu. Emekli polis memuru Sinan Öztorun, Gülden Hanım'ın kaçırıldığına, alıkonduğuna dair bir izlenim olmadığını, Gülden'in zorla tutulduğuna dair bir emareye rastlamadıklarını anlattı. Emekli polis memuru kaçırıldığı iddia edilen çocuk ile ilgili de anne Gülden'in evladının kaçırıldığını söylemediğini, onun ilgisizliğinden dolayı 3 yaşındaki çocuk ile ilgili araştırma yapamadıklarındı anlattı.