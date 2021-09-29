ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
29 Eylül 2021, Çarşamba 00:00
Kayseri'deki çifte cinayette kan donduran ifade

Kayseri'deki çifte cinayette kan donduran ifade

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Müge Anlı, Yusuf Turhan'ın yakın akrabayı tasarlayarak öldürme suçundan dün mahkemeye çıkarıldığını, eşi ve oğlunun da mahkemeye çıktığını söyledi. Yusuf Turhan'ın "Kardeş katili olarak burada olmak bana zor geliyor" dediğini, kulağının ağır işitmeye başladığını ve mahkeme başkanın sürekli uyardığını, "Cinayeti ben işledim, oğlum ve eşimin ilişiği yoktur" dediğini, oğul Bedirhan'ın da "Babam yengemi boğarken şok geçirdim müdahale edemedim" dediğini söyledi. Müge Anlı, mahkeme heyetinin bunu kabul etmeyip 3 kişinin de aynı suçtan yargılanmasına karar verdiğini belirtti.

DEVAMI
Müge Anlı ile Tatlı Sert
SON BÖLÜMÜ İZLE Müge Anlı ile Tatlı Sert
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Müge Anlı ile Tatlı Sert
28 Eylül 2021, Salı
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
27 Eylül 2021, Pazartesi
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
24 Eylül 2021, Cuma
Müge Anlı ile Tatlı Sert
BİZE ULAŞIN