Kayseri'deki çifte cinayette kan donduran ifade

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Müge Anlı, Yusuf Turhan'ın yakın akrabayı tasarlayarak öldürme suçundan dün mahkemeye çıkarıldığını, eşi ve oğlunun da mahkemeye çıktığını söyledi. Yusuf Turhan'ın "Kardeş katili olarak burada olmak bana zor geliyor" dediğini, kulağının ağır işitmeye başladığını ve mahkeme başkanın sürekli uyardığını, "Cinayeti ben işledim, oğlum ve eşimin ilişiği yoktur" dediğini, oğul Bedirhan'ın da "Babam yengemi boğarken şok geçirdim müdahale edemedim" dediğini söyledi. Müge Anlı, mahkeme heyetinin bunu kabul etmeyip 3 kişinin de aynı suçtan yargılanmasına karar verdiğini belirtti.