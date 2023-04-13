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Kimlik için adımlar atıldı, iki kardeş 25 sene sonra barıştı

Kimlik için adımlar atıldı, iki kardeş 25 sene sonra barıştı

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

36 kişilik bir ailenin kimliksiz kalıp Haymatlos olmasına sebep olan kaçış... Kimlik için adımlar atıldı, iki kardeş 25 sene sonra barıştı. Varlıklarını ispat edebilmek için Erdal Cimbil'in şahitliğine ihtiyaçları vardı. Erdan Bey'de kardeşi Galip'in askere gitmesini istiyordu. Müjdeyi Müge Anlı verdi. Yılların küskünlüğü stüdyoda son buldu. Aile sevinçle evlerine doğru yola çıktı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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