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31 Ekim 2024, Perşembe 10:00

Kızının kaçırıldığını söyleyen anne neden kaçıyor?

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"3 yaşındaki çocuğuna sürekli olarak şiddet uyguladığını duydum"

Ramazan Gülden çiftinin bebeğinin dünyaya geldikten sonra Nuri İnneci'nin üzerine geçtiği, Ramazan Bey'in velayet davası savaşı verdiği, davayı kazandığı ama bebeğin adının Nuri kaldığı belirtildi. Ramazan Bey, Nuri Amca'ya Şenol'un kızının akıbetini sorduğunu, Nuri Amca'nın "söyleyemem. Söylersem Gülden beni öldürür" dediğini, Şengül'ün çok tehlikeli bir kadın olduğunu, ekrana da yüzü gözükür ve yaptığı foyalar ortaya çıkar diye çıkmadığını belirtti.

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