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Kızının kaybından görümcesi ve eniştesi onu sorumlu tutuyor

Kızının kaybından görümcesi ve eniştesi onu sorumlu tutuyor

Annesi kızından üç aydır kızından haber alamadığını aradığını savcılığa kadar başvurduğunu belgelerini çocuk şubeye verdiğini anlattı. Kızının dün kendisini aradığını görüntülü konuştuğunu iyi olduğunu, ailesinin Müge Anlı'ya çıkmamasını istediğini söyledi. Babaannesiyle konuştu diyen Songül Hanım'a Müge Anlı, Babaannenin Gülcan'ın fotoğrafını gördüğünü kendisini sizin kandırdığınızı söyledi deyince bunu kabul etmeyen kadın hayır görüntüdeki Gülcan'dı dedi.

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