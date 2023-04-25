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Kocası bir yıl sonra karşısında

Kocası bir yıl sonra karşısında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Güler Hanım'ın kimseye yar etmediği eşi bulundu. Serdar Kahraman başkasının kahramanı mı oldu? Kocası bir yıl sonra karşısında... Serdar Bey eşi Güler Hanım'a sarılmak istemedi bana yaptıklarından sonra istemiyorum dedi. Oğluyla karısının bir olup kendisini dövdüklerini ve mutfağa kitlediklerini anlattı. Müge Anlı'ya bizi barıştırma ayır diyen adam kesinlikle karısını istemediği, severek evlenmediğini 30 yıldır çektiğini söyledi. Hayatında kimse olmadığını söyleyen adam sürekli evden kovulduğunu da anlattı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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