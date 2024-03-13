13 Mart 2024, Çarşamba 00:00
Kuzenleri atılan iftira mı karşı karşıya getirdi?
Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında
Ali Bey'e yüzündeki ve elindeki barut izleri soruldu. Ali Bey, Erdem'in arabada giderken ateş ettiğini, kovanların da arabaya düştüğünü, Erdem'in arabasındaki 3 kovanı topladığını, 2 gün sonra da cinayet olunca barut izlerinin ortaya çıktığını belirtti. Şevki Hoca "iki gün boyunca yüzünü yıkamadın mı?" diye sordu. Şevki Hoca barut izlerinin cinayet günü oluştuğunu Ali'nin de o gün olay yerinde olduğunu ileri sürdü.
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