Kuzenleri atılan iftira mı karşı karşıya getirdi?

Ali Bey'e yüzündeki ve elindeki barut izleri soruldu. Ali Bey, Erdem'in arabada giderken ateş ettiğini, kovanların da arabaya düştüğünü, Erdem'in arabasındaki 3 kovanı topladığını, 2 gün sonra da cinayet olunca barut izlerinin ortaya çıktığını belirtti. Şevki Hoca "iki gün boyunca yüzünü yıkamadın mı?" diye sordu. Şevki Hoca barut izlerinin cinayet günü oluştuğunu Ali'nin de o gün olay yerinde olduğunu ileri sürdü.