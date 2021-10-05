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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
5 Ekim 2021, Salı 00:00
Mektupların sahibi canlı yayında...

Mektupların sahibi canlı yayında...

Müge Anlı, Ramazan Bey'in yazdığı mektuplarda "Sen bana ilgi göstermiyordun" dediğini, hiç burada Dürdane Hanım'ın kendisi ile konuştuğunu söylememesini istedi. Ramazan Bey, Dürdane Hanım'ın kendisi ile yarım saat konuştuğunu, dalga geçtiğini vurgulayınca Müge Anlı, "Ya burası Arabistan mı? İstediğimiz kişiyle konuşuruz. Burası Arabistan'ın çölleri değil" dedi. Ramazan Bey, Dürdane Hanım'ın yanından geçerken bile Dürdane Hanım'ın kendisinin arkasından baktığını, neden ardından baktığını sorguladı.

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