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2 Aralık 2024, Pazartesi 10:00

Milyon dolarlık dolandırma ağına girdap operasyonu

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5 şüpheli gözaltına alındı.

41 yaşındaki bir çocuk annesi Esra Can, aşık olduğu adam Hasan Bakır tarafından 3 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Hasan Bakır tarafından dolandırılan tek isim Esra Can değildi. Benzer yöntemin başka mağdurları daha ortaya çıktı. Esra Can ile başlayan dolandırılma iddiası çığ gibi büyüdü. Stüdyoya gelen isimlerin milyonluk dolandırılma iddiası dudak uçuklattı. Milyon dolarlık girdaba düşüp tüm birikimini kaybettiğini söyleyen sekiz isim, adliyeye gelerek şikayetlerini resmiyete döktüler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Milyon dolarlık dolandırılma ağına girdap operasyonu gerçekleştirildi. Hasan Bakan ve onunla birlikte dolandırıcılık yaptığı iddia edilen yakın arkadaşları Celal Sevin ve İlker Sevinci göz altına alındı. Aynı evde yaşadıkları iki kişi daha göz altına alındı.

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