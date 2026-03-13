Müge Anlı, kayıp genç kadını 5. Gününde buldu

28 yaşındaki Gamze Şahan dini nikahla beraberlik yaşadığı İlyas Seymez'le yaşadıkları Osmaniye'den kayboldu. 4 senedir beraberlik yaşadığı İlyas Seymez'le resmi nikahları bir türlü kıyılamamış, Gamze'nin çocuğu olmadığı ve resmi nikah kıyılmadığı için tüp bebek yollarının tıkanması sebebiyle psikolojik olarak yıkım yaşadığı söylendi. Annesi ve kız kardeşi onu aramak için stüdyoya geldi.