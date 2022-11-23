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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
23 Kasım 2022, Çarşamba 00:00
Müge Anlı: "Türkiye güne depremle uyandı. 1'i ağır 68 yaralımız var onlara Allah'tan şifa diliyoruz."

Müge Anlı: "Türkiye güne depremle uyandı. 1'i ağır 68 yaralımız var onlara Allah'tan şifa diliyoruz."

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

DEVAMI
Müge Anlı ile Tatlı Sert
SON BÖLÜMÜ İZLE Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
22 Kasım 2022, Salı
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
21 Kasım 2022, Pazartesi
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
18 Kasım 2022, Cuma
Müge Anlı ile Tatlı Sert
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