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12 Kasım 2021, Cuma 00:00
Müge Anlı'da çözülen bir kadın cinayeti

Müge Anlı'da çözülen bir kadın cinayeti

Müge Anlı, Habip Bey'i karısının evden attığını, Habip Bey'in de illa Neslihan seninle evlenelim ev tutalım dediğini, o gün Neslihan Hanım evden çıktıktan sonra Habip Bey'in iş yerine gittiğini, Habip Bey'in çalıştığı iş yerinin fabrika olduğunu anlattı. Neslihan Hanım'ın fabrikaya girişi olduğunu çıkışı olmadığını belirten Müge Anlı, Habip Bey'in evlenelim dediğini, Neslihan Hanım'ın istemiyorum dediğini, Habip Bey'in Neslihan Hanım'ı boğup kuyuya attığını, sabaha karşı kayıp büronun Neslihan Hanım'ı kuyudan çıkardığını söyledi.

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