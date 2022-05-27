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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
27 Mayıs 2022, Cuma 00:00
Müge Anlı'dan iyilik hareketi... - Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı'dan iyilik hareketi... - Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı ve izleyicileri iyilikte yarışarak dün (26 Mayıs) stüdyoyu tekerlekli ve akülü sandalyelerle doldurup taşırdı. İhtiyaç sahibi olan izleyicilere dağıtılmak üzere yola çıkan 400 adet tekerlekli ve akülü sandalye stüdyodan Esenler Otogarına götürüldü. Müge Anlı ekibinin özverili çalışmasıyla sandalyeler tek tek tüm otobüs firmalarına teslim edildi. Akşam saatlerine kadar devam eden teslim sürecinin sonunda sandalyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

DEVAMI
Müge Anlı ile Tatlı Sert
SON BÖLÜMÜ İZLE Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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