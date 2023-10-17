Nevrigül Alan'ın görüştüğü kişinin eşi konuştu

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2 Eylül'de Bursa'da sırra kadem basan Nevrigül Alan'ın telefonda son görüştüğü sevgilisi olduğu öne sürülen Doğan Aydın'dı. Sevgilisi olduğu söylenen Doğan Aydın ve kocası ifadeye çağrıldı. İfade veren kişilerin anneleri konuştu. Sevgilisinin annesi 'ben şok oldum, tanımıyorum benim çocuğumu yoldan çıkardılar' dedi. Doğan Aydın'ın eşi, eşinin sinirli olduğunu ama cinayet işlemeyeceğini söyledi.