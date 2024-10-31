canli-yayin
CANLI YAYIN
Bir Gece Masalı
7
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
31 Ekim 2024, Perşembe 10:00

Olayların öznesi anne canlı yayında...

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

3 yaşındaki bebeğine ne oldu?

Şenol Bakırtaş, 2004 yılında eski eşinin yanından kaybolan kızı Şengül Bakırtaş'ı bulmak amacıyla Müge Anlı'dan yardım istemişti. Anne Gülden Bakırtaş'ın kaybolan kızına şiddet uyguladığı ve çocuğun gördüğü şiddet sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği konuşuldu. Tüm bu iddiaları yanıtlamak üzere Anne Gülden Bakırtaş yayına bağlandı. Çocuğunu yıllar önce Arif Kazancıoğlu ve akrabalarının kaçırdığını iddia eden Gülden Bakırtaş, çelişkili ifadeleri yüzünden dikkat çekti.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Müge Anlı'da aranan Ali Can Demirci öldürüldü mü?
24 Ekim 2024, Perşembe
Müge Anlı'da aranan Ali Can Demirci öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert
Oğlunu yanında getirecekti… Yusuf Birbir hastaneye kaldırıldı
21 Ekim 2024, Pazartesi
Oğlunu yanında getirecekti… Yusuf Birbir hastaneye kaldırıldı Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı'da itiraf etti: "Çocuğumu 30 yıl önce..."
16 Ekim 2024, Çarşamba
Müge Anlı'da itiraf etti: "Çocuğumu 30 yıl önce..." Müge Anlı ile Tatlı Sert
Kayıp anneleri Zeynep Uğuz’u Müge Anlı’da buldular
16 Ekim 2024, Çarşamba
Kayıp anneleri Zeynep Uğuz’u Müge Anlı’da buldular Müge Anlı ile Tatlı Sert
ARAMA
CANLI YAYIN