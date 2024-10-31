Olayların öznesi anne canlı yayında...

Şenol Bakırtaş, 2004 yılında eski eşinin yanından kaybolan kızı Şengül Bakırtaş'ı bulmak amacıyla Müge Anlı'dan yardım istemişti. Anne Gülden Bakırtaş'ın kaybolan kızına şiddet uyguladığı ve çocuğun gördüğü şiddet sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği konuşuldu. Tüm bu iddiaları yanıtlamak üzere Anne Gülden Bakırtaş yayına bağlandı. Çocuğunu yıllar önce Arif Kazancıoğlu ve akrabalarının kaçırdığını iddia eden Gülden Bakırtaş, çelişkili ifadeleri yüzünden dikkat çekti.