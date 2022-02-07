Paralarını alıp, yuvalarını yıktı mı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Müge Anlı, Gönül Hanım'ın ilk ifadesinde "Çocuklar 16-17 yaşındaydı, benden yardım istediler, ben de Ayşe isimli bayana cep telefonundan ulaştım, kendisine çocukların rahatsızlığından bahsettim. Ayşe isimli kadın bana onları evden gönder, sana rahatsızlık bulaşabilir, çocukların üzerinde çok büyük sihir var ben de çözemeyebilirim" dediğini okudu. Gönül Hanım kendisinin küçükken rahatsızlanmış olduğunu, babasının hastaneye götürmüş olduğunu, ilaçla da tedavi olduğunu, babasının o kadına kendisini götürdüğünü, kendisinin 3-4 dakika nefes almıyor olduğunu, bayıldığını söyledi.