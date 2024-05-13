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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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13 Mayıs 2024, Pazartesi 10:00

Şaban Ataş'ı ve ailesini tanıyan tanık konuştu

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Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Şaban Ataş'ı tanıyan tanık Müge Anlı'ya konuştu. Tanık, Şaban'ın işinde gücünde sorunsuz bir adam olduğunu, onunla ilgili kötü bir olay duymadıklarını, karısı Emine'yi ise park alanında Şaban'ın arkadaşı Burhanettin ile arabada öpüşürken gördüklerini, Emine'nin başka erkeklerle de para karşılığı birliktelik yaşadığını iddia etti. Burhanettin Bey tüm bu iddialara karşı çıktı.

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