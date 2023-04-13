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Semih Kalkan'a 11 gündür ulaşılamıyor

Semih Kalkan'a 11 gündür ulaşılamıyor

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Kayseri'ye çocuğunu görmeye gittiğini söyleyen oğluna ulaşamadığını anlattı. Annesi Antalya'da yaşarken sevgilisi olduğunu, kısa süre sonra ayrıldıklarını 6-7 ay sonra Semih'i arayıp hamile olduğunu söylemesiyle öğrendik dedi. Oğlunun patronundan para istediğini gönderilen hesabın şüpheleni olduğunu ve telefonunun günlerce kapalı olduğunu bir ara açıldığını ve bir adamın bu telefonu ben satın aldım 4 yıldır ben kullanıyorum dediğini söyledi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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