Sevgi Demirci ve çocuklarının kaybında iddiaların odağındaki kişi konuştu

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Sevgi Demirci ve çocuklarının kaybında iddiaların odağındaki isim Ünal Yurdakul konuştu. Kendisinin akrabasıyla kaçtığını, Erdoğan'la birlikte yaşamaya başladığını bu kişinin onlara şiddet uyguladığını söyledi. Sevgi Demirci'nin oğlunun 'annemin eski erkek arkadaşıyla iş yapmak için gideceğiz' dediğini öne sürdü. Sevgi Demirci ve çocuklarının Kıbrıs'ta olduğunu düşündüğünü söyledi.