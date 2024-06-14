Sevgi Yavuzdeğer'in alıkonulduğu iddiası

Abdurrahman Yavuzdeğer eşi Sevgi'nin evlendiği gün ağabeyi tarafından kaçırıldığını, ondan 21 Mayıs'tan itibaren haber alamadığını açıkladı. Abdurrahman Bey 21 Mayıs'ta nikahlarının kıyıldığını akşamına Sevgi'nin ağabeyinin evine gittiklerini orada kavga çıktığını, hem kendisini hem de ailesini kovduklarını, karısının kayıplara karıştıklarını anlattı.