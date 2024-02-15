Şüphelerin odağındaki ismin eşi konuştu

Eşinin Gülbani ile gönül ilişkisi olduğunu başlarda bilmediğini, sonradan öğrendiğini, Gülbani'nin kızı için eşine çeyiz aldırttığını, Gülbani ve eşinin ilişkisini öğrendikten bir ay sonra da Gamze'nin kaçırıldığını, anlattı. Nebahat Hanım kocasının Gülbani ile ilişkisi olduğunu ama hiçbir zaman boşanmayı düşünmediğini, ifade etti. Evlatlık verdiği evlatları ile Gamze'nin karıştırıldığını belirten Nebahat Hanım; kendi çocuklarının esmer olduğunu, Gamze'nin ise sarışın bir bebek olduğunu belirtti.