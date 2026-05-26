Türkiye'nin dört bir yanındaki izleyicilerimize 500 sandalye...

Yıllardır atv ekranlarında kayıpları bulan, hasret kalanları kavuşturan ve sayısız sosyal sorumluluk projesine imza atan Müge Anlı, bu bayramda da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Müge Anlı'nın "Bayramda 500 aileye umut olalım" çağrısına izleyicileri yanıtsız kalmadı ve Türkiye'nin dört bir yanındaki engelli vatandaşlar için tek seferde 500 adet tekerlekli ve akülü sandalye toplandı.