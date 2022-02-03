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3 Şubat 2022, Perşembe 00:00
Yardım çağrısını hangi evin bodrum katından yaptı?

Yardım çağrısını hangi evin bodrum katından yaptı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Muhabir, Enver Bey'in eski oturduğu evi gösterip Enver Bey'in alt katında bodrum kat olduğunu belirtirken bodrum kata gidildi. Muhabir, buranın çarşıya yürüyerek 2-3 dakika sürdüğünü, Münevver Hanım'ın ailesinin bodrum katındayım, çarşıya yakınım dediğini hatırlattı. Enver Bey, Medeni Bey'in 2008 yılında Gülçeren Hanım'ı getirdiğini, 1 gece kendilerinde kaldığını, Medeni Bey'in "Bunun eşi ölmüş, ben buna imam nikahı yaptım" dediğini, 1 gece kaldıktan sonra Medeni Bey'in Gülçeren Hanım'ı "Bu senin kardeşin, misafirin" dediğini anlattı.

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