Yardım çağrısını hangi evin bodrum katından yaptı?

Muhabir, Enver Bey'in eski oturduğu evi gösterip Enver Bey'in alt katında bodrum kat olduğunu belirtirken bodrum kata gidildi. Muhabir, buranın çarşıya yürüyerek 2-3 dakika sürdüğünü, Münevver Hanım'ın ailesinin bodrum katındayım, çarşıya yakınım dediğini hatırlattı. Enver Bey, Medeni Bey'in 2008 yılında Gülçeren Hanım'ı getirdiğini, 1 gece kendilerinde kaldığını, Medeni Bey'in "Bunun eşi ölmüş, ben buna imam nikahı yaptım" dediğini, 1 gece kaldıktan sonra Medeni Bey'in Gülçeren Hanım'ı "Bu senin kardeşin, misafirin" dediğini anlattı.