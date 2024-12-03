Zanlılar için yolun sonu cezaevi...

41 yaşındaki bir çocuk annesi Esra Can, aşık olduğu adam Hasan Bakan tarafından 3 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. Benzer yöntemin başka mağdurları daha ortaya çıkmış, milyon dolarlık girdaba düşen sekiz isim, yayının ardından adliyeye giderek şikayetlerini resmiyete dökmüşlerdi. Milyon dolarlık dolandırılma ağına girdap operasyonu gerçekleştirildi. Hasan Bakan ve onunla birlikte dolandırıcılık yaptığı iddia edilen yakın arkadaşları Celal Sevin ve İlker Sevinci çıkarıldıkları mahkemede dolandırıcılık suçlaması ile tutuklandılar.