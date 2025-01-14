Zekiye Aydın parası için mi yok edildi?

Zekiye Aydın'ın evlatlık aldığı Ahmet'in ablası Müge Anlı'ya konuştu. Halası Zekiye'nin Ramazan ile evlendiğini ama çocuğunun olmadığını bunun üzerine halasının kardeşi Ahmet'i evlatlık aldığını, Önel kardeşlerin mirastan dolayı buna karşı çıktığı ve annesini öldürdüklerini, bunun üzerine kardeşi Osman'ın da Önel kardeşlerin anne ve babasını öldürdüğünü anlattı. Osman Önel kameralara konuştu. Osman Önel, mirası kaybetmek istemeyen Mustafa Önel'in otuz yaşındayken "Ahmet'i evlatlıktan düşür beni al" dediğini anlattı.