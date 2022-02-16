ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
YALNIZ KURT FRAGMAN
18 Şubat 2022, Cuma 20:00
Yalnız Kurt - 2. Fragman

Yalnız Kurt 4.Bölüm Fragmanı

Ok yaydan çıktı

Altay, yayından fırlayan ok gibi hedefine gitmektedir. Kardeşinin intikamını almak için yanıp tutuşan Sare, Altay'ın da Doğan'ın peşini bırakmayacağını görür. İkili arasında ilk duygular filizlenir. Bir aşk mı doğuyor? Herkes Hilmi Kopanlı'nın peşinde, onu aramaktadır. Kopanlı Hilmi ise, Davut'un odunluğundadır. Davut adamı sorgular. Yıldırım Projesi'yle ilgili yeni gerçekler ortaya çıkar. Mira, Nizam ve Doğan arasında, Hilmi Kopanlı bulunmadıkça ipler daha da gerilmekte ve yeni anlaşmalar masaya yatırılmaktadır. Altay öngörüleri sayesinde yaptığı planlarla Doğan'ın güvenini daha da kazanır ve örgütün içinde adımlar atar. Sare ile Altay, artık her şeyin merkezindedir. Altay ve Davut, Hilmi Kopanlı'dan aldıkları bilgiler dahilinde Yıldırım Projesi'ni ele geçirmek için plan yaparlar. Ayrıca Hilmi Kopanlı'dan yeni bir paralel yapının olduğunu da öğrenirler. 15 Temmuz gecesi dengeler değişmiştir. Davut hain Hilmi Kopanlı'yı devletin adaletine mi teslim edecek yoksa başka bir planı mı var? Altay'ın tek başına yaptığı gizli operasyon nasıl sonuçlanacak? Sare ve Altay aynı yolda el ele sırt sırta mücadele mi edecekler? Yoksa karşı taraflarda birbirlerine rakip mi olacaklar? Bölüm finalinde, Yıldırım Projesi ile ilgili sürpriz ne?

DEVAMI
Yalnız Kurt
SON BÖLÜMÜ İZLE 3. Bölüm Yalnız Kurt
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Yalnız Kurt
11 Şubat 2022, Cuma
3. Bölüm Yalnız Kurt
Yalnız Kurt
4 Şubat 2022, Cuma
2. Bölüm Yalnız Kurt
Yalnız Kurt
28 Ocak 2022, Cuma
1. Bölüm Yalnız Kurt
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Yalnız Kurt
18 Şubat 2022, Cuma
4. Bölüm fragmanı Yalnız Kurt
Yalnız Kurt - 2. Fragman
11 Şubat 2022, Cuma
3. Bölüm fragmanı Yalnız Kurt - 2. Fragman
Yalnız Kurt
11 Şubat 2022, Cuma
3. Bölüm fragmanı Yalnız Kurt
BİZE ULAŞIN