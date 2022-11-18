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18 Kasım 2022, Cuma 00:00
Davut Bahadır'dan yılların acısını çıkaran tokat!

Davut Bahadır'dan yılların acısını çıkaran tokat!

"Senin gibi yolda kan değiştirenlerden değiliz biz!"

Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Jessica May, Altan Gördüm, Uğur Çavuşoğlu, Murat Han, Kürşat Alnıaçık, Yaprak Medine, Mustafa Yalçın Hafızoğlu, Hakan Bilgin, Hazım Körmükçü, Gerçek Alnıaçık, Hilmi Özçelik, Gökçe Özyol, Mert Asutay, Enis Yıldız, Recep Çavdar, Ali Buhara Mete, Alper Saylık, Cihan Kurtaran, Furkan Esen, Doğu Can gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Aybars Bora Kahyaoğlu'nun kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

DEVAMI
Yalnız Kurt
SON BÖLÜMÜ İZLE 25. Bölüm Yalnız Kurt
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Yalnız Kurt
11 Kasım 2022, Cuma
25. Bölüm Yalnız Kurt
Yalnız Kurt
4 Kasım 2022, Cuma
24. Bölüm Yalnız Kurt
Yalnız Kurt
28 Ekim 2022, Cuma
23. Bölüm Yalnız Kurt
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Yalnız Kurt - 3. Fragman
18 Kasım 2022, Cuma
26. Bölüm fragmanı Yalnız Kurt - 3. Fragman
Yalnız Kurt - 2. Fragman
18 Kasım 2022, Cuma
26. Bölüm fragmanı Yalnız Kurt - 2. Fragman
Yalnız Kurt
18 Kasım 2022, Cuma
26. Bölüm fragmanı Yalnız Kurt
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