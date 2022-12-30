ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
YALNIZ KURT KISA VİDEO
"Karardı Karadeniz, taştı bu yana taştı..."

"Karardı Karadeniz, taştı bu yana taştı..."

Müstakim, kız kardeşini memlekete gönderiyor...

Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Jessica May, Altan Gördüm, Uğur Çavuşoğlu, Murat Han, Kürşat Alnıaçık, Yaprak Medine, Mustafa Yalçın Hafızoğlu, Hakan Bilgin, Hazım Körmükçü, Gerçek Alnıaçık, Hilmi Özçelik, Gökçe Özyol, Mert Asutay, Enis Yıldız, Recep Çavdar, Ali Buhara Mete, Alper Saylık, Cihan Kurtaran, Furkan Esen, Doğu Can gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Aybars Bora Kahyaoğlu'nun kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

DEVAMI
Yalnız Kurt
SON BÖLÜMÜ İZLE 31. Bölüm Yalnız Kurt
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Yalnız Kurt
23 Aralık 2022, Cuma
31. Bölüm Yalnız Kurt
Yalnız Kurt
16 Aralık 2022, Cuma
30. Bölüm Yalnız Kurt
Yalnız Kurt
9 Aralık 2022, Cuma
29. Bölüm Yalnız Kurt
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Yalnız Kurt - Final Fragmanı
30 Aralık 2022, Cuma
32. Bölüm fragmanı Yalnız Kurt - Final Fragmanı
Yalnız Kurt - Final Fragmanı
30 Aralık 2022, Cuma
32. Bölüm fragmanı Yalnız Kurt - Final Fragmanı
Yalnız Kurt - 2. Fragman
23 Aralık 2022, Cuma
31. Bölüm fragmanı Yalnız Kurt - 2. Fragman
BİZE ULAŞIN