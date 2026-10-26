Emir’den Naz’a rest!

Hikmet'in ardından kapanması beklenen hesaplar, Uzay'ın öfkesiyle yeniden alevlenir. Herkesten tek tek intikam almaya kararlı olan Uzay, yıkıcı hamlelerini ardı ardına sıralar. Bayram'ın sakladıkları ailesini zorlu bir sınavdan geçirirken, Emir annesinin yanında durmaya çalıştıkça omuzlarındaki yük ağırlaşır.

Fahriye, yıllar sonra iki kızını aynı çatı altında buluşturmanın sevincini yaşarken Naz ve Melek arasındaki hesaplaşma sürer. Naz'ın yardım etmek için attığı bir adım Emir'le ilişkisini zorlarken Melek'in tepkileri işleri daha da karıştırır. Hasan ise öğrendiği sırrın ağırlığı altında, kardeşi ve gerçekler arasında sıkışır.

Geçmişin izini süren Galip ve Bayram için zaman daralmaktadır. Emir, sevdiklerini ayağa kaldırmak için bütün hayallerini son bir umuda bağlar. Ancak bu umuda tutunurken Uzay'ın hayatını altüst etmek üzere olduğundan habersizdir…