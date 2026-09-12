canli-yayin
CANLI YAYIN
Mercan Köşk
9
BİLDİRİMLER
  • Mercan Köşk
    Mercan Köşk YENİ FRAGMAN
  • Aşk ve Taht
    Aşk ve Taht YENİ FRAGMAN
  • A.B.İ
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • A.B.İ
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • Altı Üstü İstanbul
    Altı Üstü İstanbul YENİ FRAGMAN
  • Altı Üstü İstanbul
    Altı Üstü İstanbul YENİ FRAGMAN
  • Mercan Köşk
    Mercan Köşk YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • atv’de Hafta Sonu
    atv'de Hafta Sonu YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN

Altı Üstü İstanbul 14.Bölüm Fragmanı

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

“Sevilmek tehlikeli iştir çocuk, insan sevdiğini korumak için aklını kaybeder!”

Melek ciğerini vermeyi kabul edip hayatını güvenceye alırken Hikmet'in gelişi Fahriye için büyük tehlike, Emir için yeni bir mücadelenin habercisidir.

Melek'in Naz'a yerleşmesiyle Fahriye zor anlar yaşar. Annesinin yaşadığını öğrenen Naz, Emir'den yardım ister.

Mahallede ise Sado'nun yaşadıkları yeni bir hesaplaşmanın fitilini ateşler. Emir ve arkadaşları Sado'nun yanında dururken, Tarık da beklenmedik bir şekilde karşısına dikilen tehdide sessiz kalmaz.

Uzay cephesinde ise gizemli mesajlarla başlayan kabus giderek büyür. Takımdaki herkesi hedef alan yeni tehdit, Uzay'ı hiç olmadığı kadar köşeye sıkıştırır.

Uzay en zor gecesini yaşarken Melek ve Emir'in öğrendiği gerçekle yapacakları Fahriye'nin kaderini belirleyecektir.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
14. Bölüm Foto Galeri
11 Eylül 2026, Cuma
14. Bölüm Foto Galeri Altı Üstü İstanbul
13. Bölüm Foto Galeri
04 Eylül 2026, Cuma
13. Bölüm Foto Galeri Altı Üstü İstanbul
Altı Üstü İstanbul 12. Bölümde neler oldu?
01 Eylül 2026, Salı
Altı Üstü İstanbul 12. Bölümde neler oldu? Altı Üstü İstanbul
12. Bölüm Foto Galeri
28 Ağustos 2026, Cuma
12. Bölüm Foto Galeri Altı Üstü İstanbul
ARAMA
CANLI YAYIN