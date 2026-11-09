Mert ve Sado, Melek’in planını çözdü!

Emir verdiği mücadelede her şeyini kaybederken yaşadığı yıkımın ardından Tarık'a sığınır. Zehra'nın desteğiyle toparlanmaya çalışırken Uzay'ın kurduğu tuzağın Sado ve Mert'i de hedef aldığını öğrenir. Üç arkadaş hayallerini geri kazanmak için yeniden harekete geçer. Ancak karşılarına çıkan engeller onları umutsuzluğa sürüklerken beklenmedik bir fırsat doğar.

Galip ise kayıp oğlunun izini sürerken Bayram'ın sakladığı sırlar giderek daha büyük bir tehlikeye dönüşür. Ömer'i kurtarmak için kurulan plan Hasan'ı da farkında olmadan bu hesaplaşmanın içine çeker. Hasan ise aklını kurcalayan sorulara ulaşmaya çalışırken geçmişin sırlarına bir adım daha yaklaşır.

Tüm bunlar olurken Uzay kazandığı zaferin tadını çıkarıyordur. Bu sırada Melek'le yakınlaşır ancak bu yakınlaşma beklenmedik bir sınavdan geçmek üzeredir. Özellikle Melek'in yaşayacağı hayal kırıklığı sürpriz bir şekilde sonuçlanır.

Her şeyden habersizdir Uzay da Melek de… Oysa Emirler kendi tuzağına çekmek üzeredir onları. Ancak o son yapacakları hamle hesaplaşmaya dönüşür ve sonucunda Uzay ve Hasan'ı karşı karşıya getirir. Felaket henüz kapılarını çalmamıştır…