Nihal ve Emir’in yürek burkan buluşması...

Emir'in yaşadığı haberiyle mahallede yas, yerini davullu zurnalı kutlamaya bırakır. Ancak kavuşmanın mutluluğuna öfke ve hesaplaşmalar da karışır. Bayram, kendisinden saklananların hesabını sorarken; Uzay, arkadaşlarından beklemediği bir sevinçle karşılanır. Hikmet'in izini bulmak için ilk yardım ise Melek'ten gelir.

Naz ve Fahriye hiç hesapta yokken yakınlaşır. Bu yakınlaşma Naz'ı uzak durmaya çalıştığı geçmişle yüzleştirirken Emir'in kendisinden vazgeçmemekteki kararlılığı onu köşeye sıkıştırır. Hasan, Esra'yı bulmak için Uzay'la birlikte hareket eder. Mahallede Nihal'in nişanı coşkuyla kutlanırken, sevenler sevdiklerine kavuşur ancak Bayram'ın geçmişteki günahları bu mutluluğa gölge düşürür.

Uzay, Hikmet'ten gerçekleri öğrenmek için zor bir kararın eşiğindedir. Yapacağı seçim Naz ve Melek'i tehlikeye atınca Hasan ve Emir onu durdurmaya çalışır. Ancak olaylar çığırından çıkar ve her şey felaketle sonuçlanır… Sanki her şey başa sarar. Uzay'ın Emir'e duyduğu nefret yeniden alevlenirken bu kez Hasan da bu öfkeden payını alacaktır.