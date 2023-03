Aileler akşam yemeğinde buluştu!

Aileler bir arada...

Eski bir polis memuru olan Azam Kamber yakın arkadaşı Pele'yle birlikte haksızlığa uğrayanların davalarını takip etmek için bir ekip kurmuştur. Özel hayatı ise çalkantılıdır. Yaşadığı acı verici olaydan sonra, Trabzon'daki annesi onu çocukluk arkadaşı Melike'yle evlendirmek istemektedir. Azam baskıları savuşturmaya çalışırken Pele işgüzarlık yapar ve Azam'ın yeni komşuları olan Biçer ailesinin büyük kızı Leyla'nın fotoğrafını "Sevdiğim kız" notuyla Azam'ın telefonundan Şerife'ye gönderir. Bunun üzerine Kamber ailesi Melike'yi de yanlarına alıp apar topar Trabzon'dan İstanbul'a Azam'ın yanına gelir. Azam büyük bir açmaza düşer, bir yandan sevdiğim kız yalanıyla baş etmek, bir yandan da babasından sakladığı polislikten istifa ettiği gerçeğini saklamaya devam etmelidir. Nitekim babası kalbinden rahatsızdır. Azam istifa ettiğini babasından nasıl saklayacaktır? Öte yandan fotoğrafı çekilen Leyla ve ailesi "garip" bir ailedir. Leyla'nın ailesi, babası Tayfur dışında her biri özel denebilecek yetenekleri olan bir ailedir. Tayfur'un özel yeteneği yoktur ama risk analizini yapan, ayrıntılara çok dikkat eden, biridir. Anne Narin Biçer ise maharetli bir hipnoz ustasıdır. Leyla'nın kardeşleri Buğra ve Berna, biri bilgisayar hacklemek konusunda, ötekisi yakın dövüş konusunda olmak üzere, oldukça yeteneklidir. Ailenin büyük erkek çocuğu Safa'nın, Çağdaş tarafından öldürülmesi aileyi bir intikam planına sürükler. Ancak karşılarında eli kolu her yere uzanan bir YAPI'nın üyesi olan Çağdaş Varlı vardır. Üstelik Safa'nın ölümüyle ilgili hiç bilmedikleri bir şey vardır. Aile bir yandan intikam planlarını takip ederken öte yandan karşı komşuları olan Azam'la sık sık karşı karşıya gelecektir. Azam ve Leyla sırlarla dolu bu yolculukta birbirlerine aşık olacaklardır. Ancak her yönden imkansızlıkla kuşatılmışlardır. Aşkları yaşamaya şans bulacak mıdır?

KÜNYE

Yönetmenler : Hatice Memiş – Ulaş Cihan Şimşek

Yapım : Baba Yapım

Proje Tasarım ve Senaryo : Hasan Burak Kayacı

Müzik : Güldiyar Tanrıdağlı

Oyuncular : Keremcem (Azam), Merih Öztürk (Leyla), Kaan Taşaner (Çağdaş), Umut Oğuz (Pele), Sinan Çalışkanoğlu (Yüksel), Yağmur Öztürk (Melike), Ali Çatalbaş (Tayfur), Zeynep Kumral (Narin), Ali İpin (Hikmet), Nazan Diper (Şerife) , Yiğit Ege Yazar (Buğra), Bilgesu Kural (Berna), Ferdi Kurtuldu (Timur), Orhan Eşkin (Oktay), Berke Üzrek (Badi Uğur), Burakhan Yılmaz (Safa), Sevinç Kıranlı (Vildan), Bade Arazlı (Işıl), Murat Akkoyunlu (Üstün), Ayçin İnci (Melis), Selahattin Taşdöğen (Namık);Necip Karakaya (Ali Rıza)