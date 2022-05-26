26 Mayıs 2022, Perşembe 00:00
Ali Rahmet Fekeli'nin katili Abdülkadir tutuklandı
Bir Zamanlar Çukurova her Perşembe atv'de!
Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor.
Yapım: Tims&B Productions
Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar
Yönetmen Murat Saraçoğlu
Oyuncular: İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Hande Soral, Hülya Darcan, Bülent Polat, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Polen Emre ve Erkan Bektaş ve Altan Gördüm