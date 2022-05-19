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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KISA VİDEO
19 Mayıs 2022, Perşembe 00:00
Bir Zamanlar Çukurova 137. Bölüm Ön İzleme

Bir Zamanlar Çukurova 137. Bölüm Ön İzleme

Yeni bölüm bu akşam 20.00'de atv'de

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor.

Yapım: Tims&B Productions
Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar
Yönetmen Murat Saraçoğlu
Oyuncular: İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Hande Soral, Hülya Darcan, Bülent Polat, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Polen Emre ve Erkan Bektaş ve Altan Gördüm

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Bir Zamanlar Çukurova
SON BÖLÜMÜ İZLE 136. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Bir Zamanlar Çukurova
12 Mayıs 2022, Perşembe
136. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
5 Mayıs 2022, Perşembe
135. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
28 Nisan 2022, Perşembe
134. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Bir Zamanlar Çukurova
19 Mayıs 2022, Perşembe
137. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
12 Mayıs 2022, Perşembe
136. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
5 Mayıs 2022, Perşembe
135. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
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