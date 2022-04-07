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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KISA VİDEO
7 Nisan 2022, Perşembe 00:00
Bir Zamanlar Çukurova

Bir Zamanlar Çukurova

131. Bölüm Ön İzleme

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu al��yor.

Yapım: Tims&B Productions
Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar
Yönetmen Murat Saraçoğlu
Oyuncular: İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Hande Soral, Hülya Darcan, Bülent Polat, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Polen Emre ve Erkan Bektaş ve Altan Gördüm

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Bir Zamanlar Çukurova
SON BÖLÜMÜ İZLE 130. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Bir Zamanlar Çukurova
31 Mart 2022, Perşembe
130. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
24 Mart 2022, Perşembe
129. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
17 Mart 2022, Perşembe
128. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Bir Zamanlar Çukurova
7 Nisan 2022, Perşembe
131. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
31 Mart 2022, Perşembe
130. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova - 2. Fragman
24 Mart 2022, Perşembe
129. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova - 2. Fragman
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