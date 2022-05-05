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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KISA VİDEO
5 Mayıs 2022, Perşembe 00:00
Lütfiye Hanım'ı kim kaçırdı?

Lütfiye Hanım'ı kim kaçırdı?

"İftira bu!"

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor.

Yapım: Tims&B Productions
Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar
Yönetmen Murat Saraçoğlu
Oyuncular: İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Hande Soral, Hülya Darcan, Bülent Polat, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Polen Emre ve Erkan Bektaş ve Altan Gördüm

DEVAMI
Bir Zamanlar Çukurova
SON BÖLÜMÜ İZLE 134. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Bir Zamanlar Çukurova
28 Nisan 2022, Perşembe
134. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
21 Nisan 2022, Perşembe
133. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
14 Nisan 2022, Perşembe
132. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Bir Zamanlar Çukurova
5 Mayıs 2022, Perşembe
135. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
28 Nisan 2022, Perşembe
134. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
21 Nisan 2022, Perşembe
133. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
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