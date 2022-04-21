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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KISA VİDEO
21 Nisan 2022, Perşembe 00:00
"Züleyha ne olur yardım et bana!"

"Züleyha ne olur yardım et bana!"

Konak bastı Betül'ü aldı!

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor.

Yapım: Tims&B Productions
Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar
Yönetmen Murat Saraçoğlu
Oyuncular: İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Hande Soral, Hülya Darcan, Bülent Polat, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Polen Emre ve Erkan Bektaş ve Altan Gördüm

DEVAMI
Bir Zamanlar Çukurova
SON BÖLÜMÜ İZLE 133. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Bir Zamanlar Çukurova
21 Nisan 2022, Perşembe
133. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
14 Nisan 2022, Perşembe
132. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
7 Nisan 2022, Perşembe
131. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Bir Zamanlar Çukurova
21 Nisan 2022, Perşembe
133. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
14 Nisan 2022, Perşembe
132. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
7 Nisan 2022, Perşembe
131. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
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