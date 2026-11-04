1 aydır görmediği eşiyle, Müge Anlı’da yüzleşti!

Sosyal medyada tanışarak evlendiği Eşe Şaşmaz'ın evliliklerinin ikinci ayında evi terk ettiğini söyleyen Mehmet Ali Şaşmaz, canlı yayında eşiyle yüzleşti. Eşe Hanım stüdyoya geldiğinde Mehmet Ali ona sarılmak istedi ancak bu isteği karşılık bulmadı. Eşini hâlâ sevdiğini ve onun da kendisini sevdiğine inandığını söyleyen Mehmet Ali, barışmak için eşine diz çökerek yalvardı. Eşe Şaşmaz ise evlilik öncesine ait görüntülerin gündeme getirilmesinden rahatsız olduğunu belirterek, bu evliliği sürdürmek istemediğini açıkça dile getirdi. Çocuklarının kendisi için öncelik olduğunu vurgulayan Eşe Hanım, kızının yanında ve huzurlu olduğunu, herhangi bir baskı altında bulunmadığını söyledi.