1 aydır görmediği eşiyle, Müge Anlı’da yüzleşti!
4 Kasım 2026, Çarşamba 10:00

1 aydır görmediği eşiyle, Müge Anlı'da yüzleşti!

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

Eşe Şaşmaz, eşine bir şans daha verecek mi?

Sosyal medyada tanışarak evlendiği Eşe Şaşmaz'ın evliliklerinin ikinci ayında evi terk ettiğini söyleyen Mehmet Ali Şaşmaz, canlı yayında eşiyle yüzleşti. Eşe Hanım stüdyoya geldiğinde Mehmet Ali ona sarılmak istedi ancak bu isteği karşılık bulmadı. Eşini hâlâ sevdiğini ve onun da kendisini sevdiğine inandığını söyleyen Mehmet Ali, barışmak için eşine diz çökerek yalvardı. Eşe Şaşmaz ise evlilik öncesine ait görüntülerin gündeme getirilmesinden rahatsız olduğunu belirterek, bu evliliği sürdürmek istemediğini açıkça dile getirdi. Çocuklarının kendisi için öncelik olduğunu vurgulayan Eşe Hanım, kızının yanında ve huzurlu olduğunu, herhangi bir baskı altında bulunmadığını söyledi.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Elife'nin 23 yıllık sırrı o kazıda mı gizli? Müge Anlı'daki Elife Doğrul olayında tanıkların anlattıkları şoke etti!
03 Kasım 2026, Salı
Elife'nin 23 yıllık sırrı o kazıda mı gizli? Müge Anlı'daki Elife Doğrul olayında tanıkların anlattıkları şoke etti! Müge Anlı ile Tatlı Sert
23 yıllık kayıpta sır dolu mont! Hülya’nın biyolojik babasıyla ilgili iddia herkesi şaşırttı
28 Ekim 2026, Çarşamba
23 yıllık kayıpta sır dolu mont! Hülya’nın biyolojik babasıyla ilgili iddia herkesi şaşırttı Müge Anlı ile Tatlı Sert
Elife Doğrul olayı nedir? Müge Anlı’da aranan Elife Doğrul cinayet kurbanı mı?
26 Ekim 2026, Pazartesi
Elife Doğrul olayı nedir? Müge Anlı’da aranan Elife Doğrul cinayet kurbanı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı’da 10 yıllık Mehmet Çabuk dosyası çözüldü! Eski eşi İlknur Düzgün tutuklandı!
20 Ekim 2026, Salı
Müge Anlı’da 10 yıllık Mehmet Çabuk dosyası çözüldü! Eski eşi İlknur Düzgün tutuklandı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
ARAMA
CANLI YAYIN