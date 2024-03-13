canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
14
BİLDİRİMLER
  • Ben Bu Cihana Sığmazam
    Ben Bu Cihana Sığmazam YENİ FRAGMAN
  • Ateş Kuşları
    Ateş Kuşları YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak - 2. Fragman
    Aldatmak YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak
    Aldatmak YENİ FRAGMAN
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur YENİ BÖLÜM
  • Ben Bu Cihana Sığmazam
    Ben Bu Cihana Sığmazam YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman - 2. Fragman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
13 Mart 2024, Çarşamba 00:00

11 yaşındaki çocuk için Aile Bakanlığı devrede

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

Müge Anlı dünkü yayından sonra 11 yaşındaki çocuk ile okulun pedagogunun konuştuğunu, çocuğun annesini görmek istemediğini söylediğini, belirtti. Sosyal medyada üfürükçülük yapan asansör tamircisi Ömer'in akrabası Ali İnce, Ömer'in dini ilim ile bir ilgisinin olmadığını söylerken "Ömer'in hocalık ile bir ilgisi yoktur. Cuma namazına bile gitmez. Kuran'ı tecvidli bile okuyamaz. Hatta Kuran'ı hiç okuyamaz.''dedi.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
'Çınar Hoca' lakaplı adam Müge Anlı'yı çıldırttı!
12 Mart 2024, Salı
'Çınar Hoca' lakaplı adam Müge Anlı'yı çıldırttı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı’da şok olay! Sevgisi yalan çıktı!
12 Mart 2024, Salı
Müge Anlı’da şok olay! Sevgisi yalan çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Dolandırılan aşık, sona yaklaşılan cinayet… İşte Müge Anlı’da bu hafta yaşananlar!
09 Mart 2024, Cumartesi
Dolandırılan aşık, sona yaklaşılan cinayet… İşte Müge Anlı’da bu hafta yaşananlar! Müge Anlı ile Tatlı Sert
3 çocuğunu eve kilitleyip kayıplara karışmıştı, Müge Anlı buldu!
08 Mart 2024, Cuma
3 çocuğunu eve kilitleyip kayıplara karışmıştı, Müge Anlı buldu! Müge Anlı ile Tatlı Sert
ARAMA
CANLI YAYIN