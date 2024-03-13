11 yaşındaki çocuk için Aile Bakanlığı devrede

Müge Anlı dünkü yayından sonra 11 yaşındaki çocuk ile okulun pedagogunun konuştuğunu, çocuğun annesini görmek istemediğini söylediğini, belirtti. Sosyal medyada üfürükçülük yapan asansör tamircisi Ömer'in akrabası Ali İnce, Ömer'in dini ilim ile bir ilgisinin olmadığını söylerken "Ömer'in hocalık ile bir ilgisi yoktur. Cuma namazına bile gitmez. Kuran'ı tecvidli bile okuyamaz. Hatta Kuran'ı hiç okuyamaz.''dedi.