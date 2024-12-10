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10 Aralık 2024, Salı 10:00

Evlendi, 24 saat geçmeden terk edildi

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

Tek hayalinin mutlu bir yuva kurmak olduğunu anlatan Asım Keskin, aracı vasıtasıyla tanıştıklarını, onu görüp beğendiğini, hatta 150 bin lira başlık parası bile verdiğini, evlendikten 24 saat sonra ise karısı Hatice'nin para ve altınları alarak kaçtığını açıkladı. 30 gramdan 5 bilezik, 1 Osmanlı turası, alyans yüzük, baget yüzük, gram altın aldığını, tüm ziynet eşyaların maddi değerinin yaklaşık 800 Bin lira olduğunu, 20 bin lira süt ev aracı parası verdiğini, başlık parası vs hepsi içinde bir milyon 100 TL dolandırıldığını açıkladı.

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