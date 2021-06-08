18 yaşındaki Kübra ailesinin yanına döndü

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Kübra, Maşallah Bey ile iş yerinde tanıştığını, kaçmak gibi bir niyeti olmadığını, annesi Eyüpsultan'a gitmesine izin vermediği ve Eyüpsultan'a gittiği için korkup Maşallah Bey'in yanında kaldığını söyledi. Maşallah Bey'in sözlerinin çok gerçekçi olduğunu, inandığını dile getiren Kübra, evlilik teklif bile aldığını, reklamlarda çıkan yüzüklerden hangisini istiyorsun diye sorduğunu belirtti. Gözyaşları içerisinde kalan Kübra, Maşallah Bey'in evli olduğunu bile bilmediğini, boşanma aşamasındayım dediğini, sana gelinlik giydireceğim dediğini, inandığını dile getirdi. Kübra, annesi yayına çıkınca Maşallah Bey için birden ev arkadaşı olduğunu, tüm ciddiyetinin gittiğini, aile gibi kimseye güvenilmeyeceğini vurguladı.