19 yıl önce kaçırılan çocukla ilgili izleyici ihbarı

Fotoğrafı gönderen kişi: "Gamze yaşıyor. Kız Ordu Gölköyde, Kasap Mümin'in evinde. Yasemin ve Mümin'in ilişkisi vardı. Mümin çocuğun kendisinden olduğunu düşünüp onu çuvala koyup kaçırdı. Kızı büyüttü. Kız şu an 22 yaşında" dedi. Yasemin Hanım fotoğraftaki kişinin evladına benzediğini, iddia edilen her şeyin doğru olabileceğini, sadece Mümin ile ilişkisinin doğdu olmadığını, ifade etti. Mecit Bey Mümin'in o kadar küçük çocuğun olmayacağını belirtti.