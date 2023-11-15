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1980'de Kırıkkale'de evlatlık alınan İlknur Ünal ailesini arıyor.

Tarihin en çok can alan yangınlarından birinde annesini kaybetti.

Bir tüp patlaması yaşanan Kırıkkale'nin köyünde patlama sonucu insanların dörtte biri vefat etti çoğu kadın. 25 Kasım 1980'deki bu yangında 97 Kişi vefat etti. 22 tane çocuk yangından sonra annesiz kalıyor ve evlatlık veriliyor biri de İlknur Ünal... 28 yaşında babasıyla tartışma sırasında evlatlık olduğunu öğreniyor. Çok sevgi dolu büyütüldüğünü söyleyen İlknur Ünal ailesini arıyor. Özellikle de erkek kardeşini hatırladığını ve kardeşinin de onu hatırlayacağını söyledi. Müge Anlı'nın ailesini bulmakta yardımcı olacağını umut ediyor.

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