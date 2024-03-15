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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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15 Mart 2024, Cuma 00:00

1999'da 6 aylık bebekken ayrıldığı annesi Masume Akgül'ü arıyor

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Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Sinem Yanık annesinin aslen Mardinli olduğunu bildiğini ama emin olmadığını, komşulardan annesinin çok iyi bir kadın olduğunu duyduğunu, söyledi. Sinem Yanık annesinin babasının ailesinde sorun yaşadığını, babasının iyi bir adam olduğunu ama biraz pasif saf biri olduğunu, annesinin de babasının ailesiyle sorun yaşayıp evi terk ettiğini anlattı.

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