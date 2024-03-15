1999'da 6 aylık bebekken ayrıldığı annesi Masume Akgül'ü arıyor

Sinem Yanık annesinin aslen Mardinli olduğunu bildiğini ama emin olmadığını, komşulardan annesinin çok iyi bir kadın olduğunu duyduğunu, söyledi. Sinem Yanık annesinin babasının ailesinde sorun yaşadığını, babasının iyi bir adam olduğunu ama biraz pasif saf biri olduğunu, annesinin de babasının ailesiyle sorun yaşayıp evi terk ettiğini anlattı.