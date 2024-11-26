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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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26 Kasım 2024, Salı 10:00

Endonezyalı arkadaşları ile lojmanda kaldığı ortaya çıktı

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

27 yaşındaki Esma Yavuz, 31 Ekim'de İstanbul Tuzla'daki evinden "kahvaltıyı toplamayacağım" diyerek çıkıp gitmişti. Evden kaçtıktan sonra Taksim'de bir otelde çalışmaya başlayan Esma'nın "spa"da çalışan Endonezyalı kızlarla aynı lojmanı paylaştığı açıklandı. Müge Anlı herkesin aklında "Yakup mu acaba Esma'yı oradakilerle tanıştırdı" düşüncesinin olduğunu belirtti. Yakup Bey bunu yalanladı.

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